Un generale dello Stato maggiore russo è rimasto ucciso lunedì mattina, 22 dicembre, nell’esplosione di un’automobile a Mosca. A renderlo noto è stato il Comitato investigativo russo, che ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per «omicidio» e «traffico di esplosivi» e ha indicato, tra le ipotesi al vaglio, una possibile responsabilità dei servizi speciali ucraini. «Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (.) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Attentato a Mosca, generale russo ucciso da una bomba sotto la sua auto

Leggi anche: Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev»; Bomba esplode a bordo di un'auto a Mosca, ucciso il generale di Stato Maggiore russo Fanil Sarvarov. La Russia: «Sospetti su Kiev»; Bomba sotto l'auto, ucciso il generale russo Sarvarov. L'ipotesi che siano stati i Servizi ucraini; Attentato a Mosca: un generale ucciso in un’esplosione di bomba.

A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto - Fanil Sarvarov, alto ufficiale dello Stato maggiore russo, è morto in un’esplosione in una zona residenziale della capitale. ilfoglio.it