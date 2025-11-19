Elia morto a soli 9 anni il corpo della madre ritrovato in mare | dolore senza fine in Italia

Una tragedia senza fine, quella che ha sconvolto l’Italia in queste ore: prima il ritrovamento in mare del cadavere di una donna e poi, nel suo appartamento, quello di un bambino di nove anni. Sono mamma e figlio, per gli inquirenti si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Tutto è avvenuto tra il pomeriggio e la sera del 18 novembre a Calimera (Lecce). Il bimbo aveva 9 anni e si chiamava Elia, la mamma di anni ne aveva 36. A dare l’allarme era stato il papà del bambino che non riusciva a mettersi in contatto con la donna (dalla quale era separato) e il figlio. Una tragedia che riporta alla memoria l’omicidio del piccolo Giovanni a Muggia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

