La sorpresa di Sergio Mattarella alle Olimpiadi Valentino Rossi guida il tram! Laura Pausini inno magistrale

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale. La sua presenza ha creato scompiglio tra il pubblico, ma il vero colpo di scena è arrivato quando Valentino Rossi è stato visto guidare un tram in piena città, tra gli applausi dei passanti. Nel frattempo, Laura Pausini ha incantato il pubblico con un inno magistrale, lasciando tutti senza parole.

C'era grande attesa per scoprire l'annunciata sorpresa di Sergio Mattarella durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e il siparietto simpatico non ha deluso le aspettative. Dopo l'esecuzione di "Nel blu dipinto di blu" da parte di Mariah Carey, è stato trasmesso un video di un tram storico lungo le vie di Milano: diverse persone salivano a bordo e seduto di spalle si vedeva un uomo con una folta chioma bianca. Era la testa del Presidente della Repubblica, davvero inconfondibile, come il suo cappotto. A un certo punto è caduto un peluche a due bambini, una mano adulta l'ha raccolta ed è stato inquadrato il volto dell'uomo, che era appunto quello del nostro Capo di Stato.

