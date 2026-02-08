Montenero batte Termoli 2-0 | abruzzesi sconfitti in trasferta partita combattuta e polemiche nel secondo tempo

Il Montenero di Bisaccia ha vinto 2-0 in trasferta contro l’Ac Termoli, consolidando il proprio cammino nel campionato amatoriale abruzzese. La partita è stata combattuta, con un secondo tempo pieno di polemiche. I padroni di casa hanno cercato di riaprire il match, ma alla fine il Montenero ha mantenuto il vantaggio e portato a casa i tre punti.

Il Montenero di Bisaccia ha espugnato il campo dell’Ac Termoli con un netto 2-0, risultato che si è materializzato sabato 7 febbraio nel contesto della diciassettesima giornata del campionato amatoriale abruzzese. Una sconfitta che pesa per la squadra termolese, costretta a incassare una battuta d’arresto in una trasferta considerata tutt’altro che semplice, e che arriva al termine di una partita combattuta, segnata da un episodio nel secondo tempo che ha scatenato qualche polemica. La cronaca di una sfida che, al di là del risultato, ha visto protagoniste due formazioni legate da un rapporto di reciproco rispetto, culminato in un terzo tempo all’insegna della sportività e della convivialità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Montenero Bisaccia Bastoni dopo Cremonese Inter: «Nel secondo tempo andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta» Bastoni ha commentato la vittoria dei nerazzurri a Cremona, dove l’Inter ha battuto la Cremonese 2-0. Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita» Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Djoko batte Sinner, poi rivela: “Ecco cosa gli ho sussurrato all’orecchio” facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.