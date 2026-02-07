Montecristo resta un luogo misterioso e inaccessibile. Dopo decenni di divieti, l’isola si prepara a riaprire le porte ai visitatori nel 2026. Intanto, le autorità continuano a mantenere il segreto su questo angolo di Tirreno, che da sempre si ostina a nascondersi agli occhi del mondo.

C’è un’isola che esiste da secoli ma continua a comportarsi come un segreto. Un punto di granito scuro nel Tirreno che ha imparato presto a difendersi dagli uomini, prima con le leggende, poi con i divieti, infine con la scienza. Isola di Montecristo non si visita: si conquista. E anche nel 2026 continuerà a concedersi solo a pochi. Non è un caso se, ancora oggi, Montecristo è sinonimo di attesa, di lotteria, di prenotazioni che si esauriscono in pochi minuti. Non è turismo: è un rito di passaggio. Un’esperienza controllata, misurata, quasi iniziatica, che trasforma l’accesso in privilegio e la permanenza in sospensione dal tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Montecristo, l’isola che non vuole essere trovata: il mito, il divieto e il ritorno delle visite nel 2026

