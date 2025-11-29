Neve in quota le raccomandazioni del Soccorso alpino e speleologico per vivere la montagna in sicurezza
Nelle ultime ore, nonostante il periodo ancora autunnale, sulle montagne marchigiane è caduta una quantità significativa di neve, soprattutto alle quote medio–alte. In diverse zone si sono già formati accumuli oltre il metro, con condizioni tipicamente invernali che possono trarre in inganno chi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
