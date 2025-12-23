Aspen si conferma capitale del glamour invernale in occasione del The St. Regis World Snow Polo Championships 2025, dove lo stile alpino ha incontrato il lusso contemporaneo tra neve, sport e celebrità. Sara Sampaio ha incarnato il winter chic con capi in tessuti dal taglio sartoriale, bilanciando capispalla oversized con accessori minimal che ne hanno esaltato la silhouette senza sacrificare la funzionalità. Il Principe Harry, protagonista dell’evento sportivo, ha optato per un look polo performance: maglia tecnica azzurra e pantaloni bianchi, unendo tonalità nitide a dettagli sporty che richiamano l’estetica del campo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In occasione del The St. Regis World Snow Polo Championships, lo stile alpino ha incontrato il lusso moderno tra neve, sport e celebrità.

