E' stato un punto di riferimento per il mondo dei motori addio allo storico titolare della concessionaria
L'amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Primo Trioschi, venuto a mancare nella giornata di martedì (23 dicembre) all’età di 92 anni. Primo Trioschi è stato un vero punto di riferimento per il mondo motoristico lughese, in quanto titolare della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Lutto improvviso nel mondo dei motori, addio a uno storico volto
Leggi anche: Da tutti conosciuto come "Bruno della Gamma", addio allo storico titolare dell’agenzia automobilistica
; E' morto Giorgio Pegoli, fotoreporter in trincea dal Vietnam all'Afghanistan: il mondo della fotografia in lutto; Chirurgia retinica, l’Italia guida il futuro: al Gemelli la prima IA che ‘parla’ ai chirurghi; Ritirato dopo 25 anni lo studio che dichiarava l’innocuità del glifosato, il noto erbicida.
| Fasano, parla Ghilardi: "Contro la Paganese è stato un punto importantissimo, si è rivisto il Fasano arrembante di inizio stagione" L’intervista integrale - facebook.com facebook
Bella, coraggiosa e lunga intervista di @federdale a @il_pucciarelli sul passato recente di Repubblica. Alcuni estratti: «Il senso di tutta questa operazione, dopo cinque anni, dal punto di vista editoriale – penso soprattutto alla direzione Molinari – è stato il tent x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.