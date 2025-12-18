Lutto nel mondo della ristorazione | addio alla signora Anna del Francischiello

Il mondo della ristorazione piange la scomparsa di Anna, amata figura del “Francischiello” di Lacco Ameno. La sua dedizione e passione hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità, che oggi si stringe nel dolore per questa perdita. La sua memoria resterà viva tra le mura del ristorante e nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

© Napolitoday.it - Lutto nel mondo della ristorazione: addio alla signora Anna del "Francischiello" Sono ancora giorni di lutto a Lacco Ameno per la morte di una nota ristoratrice. L'intera comunità piange la signora Anna, figura storica del ristorante "Francischiello". Sui social sono comparsi tanti messaggi per la signora Anna e per la sua famiglia."Oggi per noi è un giorno triste. La nostra.

