Chi sono i big che stanno dicendo no a Sanremo e perché potrebbe essere una buona notizia

Secondo quanto scritto dal Messaggero nei giorni scorsi, sarebbero tanti e grossi i nomi di chi avrebbe sbattuto la porta in faccia a Carlo Conti in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Noi di Open avevamo già smentito la partecipazione di Tiziano Ferro quando fu tirato in ballo poco prima dell’uscita del nuovo album (attenzione: la partecipazione, non la proposta), ma nella black list fornita dal quotidiano romano compaiono anche Annalisa, Carmen Consoli, Ernia, Anna, Angelina Mango. Per non parlare di chi, mai come quest’anno, ha pubblicamente annunciato che non ci sarebbe stato come Alfa, Baustelle, Fabrizio Moro, Sergio Cammariere, Enrico Ruggeri e chi invece si dice soltanto abbia fatto un passo indietro, come Emma, Noemi, Irama e Tananai. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

INCONTRO CON IL GARANTE DEI MINORI: I BAMBINI STANNO BENE E SONO SERENI Desidero informarvi che questa mattina ho incontrato il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, avv. Alessandra De Febis, che in questi giorni ha fatto più volte - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i big che stanno dicendo no a Sanremo e perché potrebbe essere una buona notizia - La verità è che Sanremo oggi e sempre più spesso dovrà fare i conti con il proprio immobilismo, con la pretesa di rimanere immutato L'articolo Chi sono i big che stanno dicendo no a Sanremo e perché p ... Si legge su msn.com