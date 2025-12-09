Brokeback Mountain è stato davvero un film fondamentale nella quotidianità delle persone queer?

Brokeback Mountain, uscito vent'anni fa, è considerato un film iconico nel panorama cinematografico queer. La sua narrazione ha segnato una svolta, portando temi di amore e identità nel cuore del grande schermo. Questa riflessione esplora l’impatto del film sulla quotidianità delle persone queer e il suo ruolo nel rappresentare storie spesso trascurate dai media tradizionali.

Ho alcuni ricordi molto vividi della prima volta che ho visto Brokeback Mountain. Che peraltro vent'anni fa, venne ribattezzato I segreti di Brokeback Mountain da Bim Distribuzione. Una mossa che aggiungeva quel pizzico d'ipocrita pruderie che a noi italiani, talvolta, piace.Ricordo, tanto per. 🔗 Leggi su Today.it

