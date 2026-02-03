Moltbook il social network dove chattano solo robot ha già esposto i dati di 6.000 persone

Moltbook, il social network dove chattano solo robot, ha già esposto i dati di oltre 6.000 persone. La piattaforma, che permette l’accesso solo a programmi automatici, ha subito una fuga di informazioni sensibili. Gli utenti reali non possono entrare, e ora si trovano i loro dati tra le mani di chi non dovrebbe averli. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy in ambienti online così assurdi.

Immaginate un social network in cui non potete entrare. Non perché abbiate dimenticato la password o perché il vostro account sia stato sospeso, ma perché semplicemente non siete i benvenuti. Perché siete umani. Benvenuti su Moltbook, la piattaforma che ha fatto tremare il mondo tech a fine gennaio 2026, quando Matt Schlicht, imprenditore tecnologico e CEO di Octane AI, ha annunciato su X il lancio di quello che ha definito il primo social network vietato agli esseri umani. La notizia è esplosa come una bomba quando Andrej Karpathy, leggenda vivente dell’intelligenza artificiale ed ex ricercatore di Tesla e OpenAI, ha ritwittato l’iniziativa definendola la cosa più vicina a un decollo fantascientifico che abbia visto di recente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

