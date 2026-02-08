Molinaro uomo dei miracoli | vittoria al 91? sul Real Monterotondo

La Scafatese centra un’altra vittoria grazie a Salvatore Molinaro. All’ultimo secondo, al 91°, il bomber canarino segna il gol decisivo che permette ai gialloblù di battere il Real Monterotondo. È la settima vittoria di fila nel girone di andata, e ancora una volta Molinaro si prende la scena con un gol che vale tre punti. La squadra di casa si desta nel finale, e il suo attaccante fa il miracolo.

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una volta per la Scafatese l’uomo dei miracoli è Salvatore Molinaro: come spesso è accaduto nel corso della stagione il bomber canarino toglie le castagne dal fuoco e, con un guizzo al primo minuto di recupero, regala ai gialloblù la vittoria di misura sul Real Monterotondo, la settima consecutiva nelle sette del girone di andata. Ferraro conferma quasi in toto l’undici di domenica scorsa inserendo soltanto Maggio, rientrato dalla squalifica, proprio al posto di Molinaro. Sul sintentico del Fausto Cecconi va in scena un primo tempo avaro di occasioni. Nel secondo tempo il tecnico canarino inserisce dapprima Molinaro, poi col passare dei minuti, aumenta sempre più il fatturato offensivo mettendo dentro anche Dambros e Palmieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Molinaro uomo dei miracoli: vittoria al 91? sul Real Monterotondo Approfondimenti su Salvatore Molinaro LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 91-68, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: spagnoli vicinissimi alla vittoria, milanesi mai in partita Segui la diretta del match tra Real Madrid e Olimpia Milano valido per l'Eurolega 2026. Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il Real Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria convincente contro il Monaco, con il risultato di 6-1, grazie anche alla prestazione di Vinicius Jr. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Salvatore Molinaro Manuela Petrangeli uccisa a fucilate dall'ex, Gianluca Molinaro condannato all'ergastoloLa prima Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, ... msn.com OMICIDIO PETRANGELI Omicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Gianluca MolinaroCarcere a vita per Gianluca Molinaro, l’uomo che il 4 luglio 2024 ha ucciso a fucilate a Roma l’ex compagna Manuela Petrangeli ... statoquotidiano.it Molinaro uomo dei miracoli. Vittoria nel recupero sul Real Monterotondo https://shorturl.at/mar5n facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.