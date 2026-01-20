LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 91-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | spagnoli vicinissimi alla vittoria milanesi mai in partita
Segui la diretta del match tra Real Madrid e Olimpia Milano valido per l'Eurolega 2026. Al momento, i padroni di casa sono in vantaggio con un punteggio di 91-68, con i milanesi che faticano a mantenere il passo. Aggiorna la partita per rimanere informato sui punteggi e le azioni principali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 104-74 Dentro il libero aggiuntivo. 103-74 Kramer appoggia e subisce fallo. 101-74 Penetrazione di Quinn Ellis. 101-72 12 per Bryant Dunston a cronometro fermo. 101-71 Feliz risponde con la stessa moneta per sfondare quota cento punti. 98-71 Bomba di Nico Mannion per rendere meno pesante il passivo. 98-68 Okeke schiaccia per il +30 Real. 96-68 Maledon a segno col secondo libero dopo aver sbagliato il primo. Fallo antisportivo fischiato a Pippo Ricci. 94-68 Facundo Campazzo dall’arco per allungare ulteriormente nei 5? conclusivi con la vittoria vicinissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 43-31, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli spagnoli tentano la prima fuga nel secondo quartoSegui in tempo reale il match di Eurolega 2026 tra Real Madrid e Olimpia Milano.
LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 23-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break di 11-0 dei meneghini, +2 alla prima sirenaSegui in tempo reale il live di Olimpia Milano-Real Madrid, valida per l'Eurolega 2026.
Argomenti discussi: Real Madrid-Olimpia Milano alle 20.45 su Sky; LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna; Real Madrid-Olimpia Milano | La situazione e dove vederla in tv; Olimpia a Madrid, Poeta: Con coraggio contro una squadra in grande forma.
Real Madrid vs Olimpia Milano: diretta (4Q 89-68 35')REAL VS MILANO: DIRETTA 4Q Live - Tripla di Feliz in apertura ultimo quarto. Al 32' fallo di Feliz e liberi per Booker 81-57. Maledon vola in terra portandosi dietro arbitro e fotografo. pianetabasket.com
Real Madrid vs Olimpia Milano: diretta (32-25 con 9:00, 2Q)REAL VS MILANO: DIRETTA 2Q Live - Ottimo impatto di Ricci, altri due. Dall'altra parte Lyles trova Garuba che inchioda sul +7. Brutta e banale persa di Lorenzo Brown a metà ... pianetabasket.com
Real Madrid-Monaco, una sfida che pesa. La richiesta di Arbeloa ai tifosi - facebook.com facebook
#Klopp e la clamorosa apertura al #RealMadrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..." x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.