Daniela Ruggi sono suoi i resti trovati nella torre di Vitriola | era scomparsa nel 2024

La polizia ha confermato che i resti trovati nella torre di Vitriola sono di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024. La giovane era sparita nel giorno in cui era stata all’ospedale di Sassuolo per un malore, poi era tornata a casa e aveva rassicurato la madre. Ora si cerca di capire cosa sia successo davvero in quei giorni.

Daniela Ruggi è stata ritrovata senza vita. Le speranze della sua famiglia, rimasta col fiato sospeso per oltre un anno, si sono spente improvvisamente. I resti umani ritrovati in una torre abbandonata a Vitriola sono stati analizzati, così da permettere di certificare l'appartenenza alla 32enne scomparsa nel nulla lo scorso 19 settembre 2024. Un caso delicato e complesso, dalle numerose sfaccettature, caratterizzato dal fatto che dal giorno della scomparsa non vi sono state piste sulla possibile posizione della donna. Nessuno aveva notizie della 32enne, che sembrava essersi volatilizzata nel nulla.

