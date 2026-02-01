Juventus Sassuolo Under 16 3-0 LIVE | Krediet fa il suo esordio in bianconero

Questa mattina la Juventus Under 16 ha battuto 3-0 il Sassuolo nella sedicesima giornata del campionato 202526. Krediet ha fatto il suo esordio con la maglia bianconera, arrivando in campo per la prima volta in questa partita. La squadra di casa ha dominato dal primo minuto, portandosi subito in vantaggio e gestendo il risultato senza troppi affanni fino al fischio finale. La partita si è conclusa con un risultato netto che dà fiducia ai giovani della Juventus, mentre il Sassuolo ha faticato a reag

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 3-0: sintesi e moviola. 47? REPACI MIRACOLOSO- Intervento super del portiere della Juve che risponde alla grande ad un tiro potentissimo di Fiorillo 42? GOL DELLA JUVE- Rolando si fa spazio e insacca alla perfezione: gol di pregevolissima fattura per lui 41? Nessun cambio per Gridel, stessi 11 in campo anche nella ripresa SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? LEPORATI DECISIVO- Grande intervento del portiere emiliano che salva su Rolando, autore di uno splendido tiro a giro col piede forte 37? PIPITO' A TERRA- Altra bella iniziativa della Juve, Ghiotto appoggia per Pioli che allarga su Rolando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 16 3-0 LIVE: Krediet fa il suo esordio in bianconero Approfondimenti su Juventus Sassuolo Under16 Juventus Under 16, nuovo rinforzo per la squadra di mister Gridel: ufficiale l'arrivo di Krediet. Il comunicato ufficiale bianconero La Juventus Under 16 si rafforza con l'ingaggio di Krediet dal Feyenoord. Muharemovic Juventus, crescita esponenziale dell'ex difensore bianconero: al Sassuolo ha quadruplicato il suo valore! La cifra

