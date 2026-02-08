Giorgia Würth ha raccontato di aver vissuto un momento difficile con suo papà, che ha avuto un’emorragia cerebrale. I medici lo hanno dato per spacciato, ma lui ha lottato e alla fine è riuscito a tornare a casa. La donna ha parlato di quella esperienza durante la puntata di “Verissimo” di ieri, mentre promuoveva la fiction “Colpa dei sensi” su Canale 5, in cui recita accanto a Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Giorgia Würth è stata ospite nella puntata di ieri sabato 7 febbraio a “Verissimo”per presentare la fiction attualmente in onda su Canale 5 “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. “Sono una mamma single – ha rivelato l’attrice a Silvia Toffanin – un viaggio molto complicato, molto faticoso, con i miei figli c’è assoluta trasparenza e verità fin da sempre, è proprio la fatica di avere un po’ tutto sulle tue spalle da tutti i punti di vista. I miei figli fanno domande, ma hanno tante figure maschili di riferimento, perciò con loro sono sempre trasparente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio papà ha avuto un’emorragia cerebrale, i medici lo davano per scampato, ma lui ha lottato per tornare da noi. La vita è un attimo”: lo rivela iorgia Würth

