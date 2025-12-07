Spalletti esattamente due anni fa ebbe la cittadinanza onoraria di Napoli Tuttosport

Luciano Spalletti stasera tornerà sul prato del Maradona per il match tra Napoli e Juventus, stavolta sulla panchina bianconera. E il caso ha voluto che sia proprio il 7 dicembre, giorno in cui, due anni fa, ricevette la cittadinanza onoraria di Napoli. Spalletti torna al Maradona. Scrive Xavier Jacobelli su Tuttosport: Le strade di Spalletti e del Napoli tornano a incontrarsi proprio oggi; esattamente due anni fa, il 7 dicembre, il consiglio comunale di Napoli attribuisce la cittadinanza onoraria all’allenatore che ha firmato il terzo scudetto partenopeo. Nella circostanza, Spalletti dichiara: «Mi sento ufficialmente uno scugnizzo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti esattamente due anni fa ebbe la cittadinanza onoraria di Napoli (Tuttosport)

