Torchiarolo onora monsignor Seccia | cittadinanza onoraria e consegna chiavi della città
TORCHIAROLO – Si è conclusa con una profonda dimostrazione di affetto e gratitudine la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Torchiarolo all’arcivescovo emerito, monsignor Michele Seccia (diocesi Lecce), svoltasi il 26 novembre scorso, giorno del suo 48esimo anniversario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torchiarolo, presso isola ecologica, ritrovato questo splendido cucciolo. Se qualcuno lo ha perso... contattatemi. 339/4469566 - facebook.com Vai su Facebook
Torchiarolo onora monsignor Seccia: cittadinanza onoraria e consegna chiavi della città - La cerimonia si è svolta giovedì 26 novembre, giorno del 48esimo anniversario sacerdotale dell'arcivescovo emerito ... brindisireport.it scrive
Monsignor Seccia lascia: non è più l'arcivescovo di Lecce. Al suo posto Panzetta. L'annuncio tra le lacrime - Sua eccellenza, monsignor Angelo Raffaele Panzetta le succede immediatamente». Da quotidianodipuglia.it