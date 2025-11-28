Torchiarolo onora monsignor Seccia | cittadinanza onoraria e consegna chiavi della città

TORCHIAROLO – Si è conclusa con una profonda dimostrazione di affetto e gratitudine la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Torchiarolo all’arcivescovo emerito, monsignor Michele Seccia (diocesi Lecce), svoltasi il 26 novembre scorso, giorno del suo 48esimo anniversario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

