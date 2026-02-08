Milano si tinge di Corea | una settimana per immergersi nell’Hallyu

Milano si prepara a vivere una settimana dedicata alla cultura coreana. Dal 7 all’11 febbraio, Villa Necchi Campiglio si trasforma in un punto di incontro tra tradizione e modernità della Corea. In queste giornate, i visitatori potranno scoprire musica, moda e arte provenienti dall’Oriente, immersi in un’atmosfera che unisce passato e presente. La città si apre a un nuovo modo di conoscere e apprezzare il Paese asiatico, con eventi pensati per tutti, dai curiosi agli appassionati.

Dal 7 all’11 febbraio, Villa Necchi Campiglio si trasforma in un avamposto della cultura coreana contemporanea e tradizionale. La Korea Tourism Organization porta a Milano la K-Travel Week, cinque giorni di eventi gratuiti che aprono una finestra sul fenomeno globale dell’Hallyu, la Korean Wave che ha conquistato il mondo con K-Pop, drama, cinema e beauty. Non servono visti né voli intercontinentali: basta attraversare la soglia di Korea House per ritrovarsi catapultati tra le vie di Seoul, tra ritmi trascinanti e rituali antichi. Danzare, truccarsi, ascoltare: il programma che celebra due anime. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Milano si tinge di Corea: una settimana per immergersi nell’Hallyu Approfondimenti su Milano Corea Da Milano che si trasforma in museo diffuso alle mostre a tema olimpico in Lombardia, Veneto, Trentino ma non solo. Per immergersi davvero nell'atmosfera delle Olimpiadi Invernali 2026 Da Milano e da tutta la Lombardia, si moltiplicano le iniziative per celebrare le Olimpiadi Invernali 2026. Città della Scienza si tinge di magia: un fine settimana tra stelle, amore e carnevale Città della Scienza si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Corea Argomenti discussi: MILANO CORTINA 2026, LA PASSIONE OLIMPICA SI TINGE DI BIANCOROSSO; In diretta - Milano Cortina 2026; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: da Mariah Carey all’inno di Pausini; Varese si tinge d’Olimpiadi: la città accoglie i campioni di Giappone e Canada con striscioni di benvenuto in centro città. Francesca Lollobrigida regala la prima medaglia d’oro all’Italia: la vittoria ai 3mila metri di pattinaggio di velocitàLa seconda giornata delle olimpiadi Milano-Cortina si tinge di oro per l'Italia dopo la vittoria della pattinatrice Francesca Lollobrigida. newsicilia.it NON È UN FILM! Francesca Lollobrigida nell’Olimpo! Leggendario oro nei 3000 metri, campionessa olimpica!Il Milano Speed Skating Stadium si tinge d'azzurro per l'impresa titanica di Francesca Lollobrigida, che nel giorno del suo 35° compleanno si mette al ... oasport.it Milano si tinge di eventi imperdibili questo mese! https://l.grazia.it/oTz facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.