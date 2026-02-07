Città della Scienza si tinge di magia | un fine settimana tra stelle amore e carnevale

Città della Scienza si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi. La struttura apre le sue porte a spettacoli tra stelle, momenti di festa e atmosfere carnevalesche. Le famiglie e gli appassionati si affollano per partecipare a tre giornate che promettono divertimento e scoperte, con attività pensate per tutte le età.

Dal 13 al 15 febbraio 2026, Città della Scienza spalanca le sue porte per tre appuntamenti speciali che trasformeranno il museo in un palcoscenico vibrante di colori e scoperte, offrendo esperienze uniche per ogni fascia d'età. L'avventura prende il via venerdì 13 febbraio con la "Notte a Colori al Museo", un camping scientifico dedicato ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni, speciale Carnevale.

