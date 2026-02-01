Un uomo di 30 anni è stato ferito in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Rogoredo. L’uomo, di origine cinese e senza permesso di soggiorno, si è scontrato con le forze dell’ordine durante un intervento nel pomeriggio. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 30 anni, di origine cinese e irregolare sul territorio italiano, è stato ferito in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine nel pomeriggio a Milano, in zona Rogoredo. L’incidente si è verificato intorno alle 14.30 in piazza Federico Mistral, quando l’uomo, dopo aver rapinato un vigilante in strada, ha tentato la fuga con una pistola rubata. Il 50enne guardia giurata, aggredito con un bastone, ha subito il furto della sua arma d’ordinanza, una Walther Pp99, e ha lanciato l’allarme. La centrale operativa della questura ha immediatamente diffuso la descrizione del sospettato. Durante il pattugliamento della zona, quattro agenti delle Unità Operative di Pronto Intervento (Uopi) hanno identificato l’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo ferito in sparatoria a Milano: allarme dopo scontro con forze dell’ordine in zona centrale

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Un uomo di origine cinese ha sparato contro gli agenti a Rogoredo.

Un giovane di 21 anni ha rischiato grosso a Rogoredo, a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia

Ultime notizie su Milano Rogoredo

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Sparatoria a Bitonto, agguato serale in periferia: 30enne ferito; Bitonto, sparatoria in strada: ferito uomo di trent’anni che dopo è andato da solo in ospedale; 20enne morto a Milano: pozza di sangue in strada. Polizia sul posto.

Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Rogoredo: l'uomo è graveAveva rubato la pistola a una guardia giurata, poi ha sparato all'auto di una pattuglia: gli agenti hanno risposto al fuoco ... rainews.it

Sparatoria a Rogoredo: 30enne ferito dopo aver colpito la PoliziaMILANO E’ un cittadino cinese di 30 anni irregolare in Italia l’uomo ferito in conflitto a fuoco con la polizia nel pomeriggio in zona Rogoredo a Milano. Il giovane è stato colpito da un agente delle ... corrieredellacalabria.it

Un uomo è stato colpito e gravemente ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano - facebook.com facebook

Un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima dopo una sparatoria con la polizia a Milano. E' successo nel pomeriggio di domenica 1° febbraio in via Giovanni Battista Cassinis, zona Rogoredo. Secondo le prime informazioni, l'uomo ferito avrebbe aperto il f x.com