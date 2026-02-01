Ferito agente dopo sparatoria a Rogoredo | uomo di origine cinese in fuga intervento massiccio delle forze dell’ordine

Un uomo di origine cinese ha sparato contro gli agenti a Rogoredo. La sparatoria si è verificata nel pomeriggio, quando il trentenne ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine. Un agente è rimasto ferito durante l’intervento, mentre l’uomo è riuscito a fuggire nelle vie del quartiere. Sul posto sono arrivati subito molti agenti, che stanno cercando di rintracciare il sospetto. La zona è ancora sotto controllo, le ricerche sono in corso.

Un uomo di origine cinese, trentenne, è rimasto gravemente ferito dopo aver aperto il fuoco contro agenti della Polizia di Stato nel quartiere milanese di Rogoredo. L'episodio si è verificato intorno alle 15.15 di lunedì 1 febbraio 2026, in via Cassinis, poco distante dalla stazione ferroviaria del quartiere. L'uomo, che aveva già preceduto l'aggressione con un colpo di bastone a un vigilante di circa 50 anni, era stato individuato dopo un'azione di ricerca coordinata dalle forze dell'ordine. Il vigilante, aggredito in via Caviglia, aveva subito il furto della pistola in dotazione, una Walther P99, e aveva allertato il 112 descrivendo un uomo con "occhi a mandorla".

Un giovane di 21 anni ha rischiato grosso a Rogoredo, a Milano.

