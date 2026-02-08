Milano quei bravi maranza difesi dalla sinistra | arrestato il tunisino che guidava lo scooter su cui morì Ramy

È stato arrestato a Milano Fare s Bouzidi, il tunisino di 23 anni che era alla guida dello scooter su cui morì Ramy Elgaml lo scorso 24 novembre. Si trovava in fuga dai carabinieri quando è stato fermato, e ora è accusato di furto. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla presenza di giovani stranieri coinvolti in episodi violenti.

È stato arrestato per furto a Milano Fare s Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri, il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notato insieme a un complice, mentre in modo sospetto spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro. Gli agenti delle volanti sono riusciti a intercettarli in via Pirandello. Alla vista dei poliziotti hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Indagati per lo stesso reato anche altri due ragazzi, che avrebbero fatto da palo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

