Milano Olimpiadi nel mirino | scontri durante la protesta tre denunce e tensioni per l’assegnazione dell’evento

Milano torna a scaldarsi con proteste e tensioni. Durante un corteo non autorizzato contro le Olimpiadi invernali, alcuni manifestanti hanno preso a lanciare oggetti e a spintonare le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Tre persone sono state denunciate, mentre altri sono stati identificati. La città si mantiene nel caos, con le forze dell’ordine che cercano di contenere le proteste e la speranza di tornare alla normalità si fa ancora più lontana.

Milano nel Vortice della Protesta: Scontri e Denunce al Termine del Corteo Anti-Olimpiade. Milano ha vissuto una giornata di forti tensioni sociali, culminata in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nel corso di un corteo non autorizzato contro l'imminente celebrazione delle Olimpiadi invernali. L'evento, svoltosi oggi, 8 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone e si è concluso con la denuncia di almeno tre individui per travisamento e partecipazione a una manifestazione non autorizzata. La cronaca di una giornata che solleva interrogativi sulla crescente opposizione all'evento sportivo e sulle dinamiche della protesta urbana.

