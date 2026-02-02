Un altro episodio di violenza si è verificato questa mattina a Rogoredo. Wenham Liu, 30enne cinese irregolare, ha aggredito un vigilante in via Caviglia cercando di rubargli la pistola. Poi si è diretto verso la stazione di Rogoredo e ha aperto il fuoco contro la polizia, che ha risposto agli spari. La situazione è molto grave.

Il 30enne avrebbe aggredito un vigilante in via Caviglia, per sottrargli la pistola. Dopodiché si è diretto verso la stazione di Rogoredo e avrebbe intrapreso lo scontro a fuoco con la polizia in via Cassinis Ancora una nuova sparatoria a Rogoredo, dove il cinese 30enne irregolare Wenham Liu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nuova sparatoria Rogoredo, cinese Wenham Liu ruba pistola a vigilante e spara a polizia che reagisce, è gravissimo - VIDEO

Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria

Un uomo ha preso la pistola a un vigilante e ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine a Rogoredo.

Un giovane di 25 anni ha rapinato una guardia giurata a Rogoredo, prendendole la pistola e colpendola alla testa con un bastone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria

Argomenti discussi: Ruba la pistola a un vigilante, poi sparatoria con la polizia. È gravissimo, problemi psicologici; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo; Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a Rogoredo; Sparatoria a Rogoredo, grave trentenne.

Milano, chi è Wenham Liu, l'uomo della sparatoria a Rogoredo con la PoliziaIl 30enne cinese aveva già aggredito una guardia giurata sabato in stazione Centrale. Domenica il furto della pistola e la sparatoria con la Polizia. affaritaliani.it

Milano, nuova sparatoria a Rogoredo: aggredisce un vigilante e gli ruba la pistola, poi fa fuoco sugli agenti. Colpito alla testa, è in fin di vitaLiu Wenham, 30 anni, cinese irregolare, ha rubato una Walther P99 a una guardia giurata e poi rivolto l'arma verso tre agenti Uopi. Colpito alla testa da un colpo di fucile, è gravissimo. La strage sf ... milano.corriere.it

EWS - #Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a #Rogoredo: l'uomo è gravissimo. «Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo» L' uomo di 31 anni, di nazionalità cinese, #LiuWenham, secondo le ricostruzioni, nel primo pomeriggio - facebook.com facebook