milano morto il cinese ferito dalla polizia a rogoredo la scorsa settimana

Un uomo cinese è morto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da sei giorni. La scorsa settimana, aveva rubato una pistola a un vigilante e l’aveva puntata contro gli agenti di polizia durante un tentativo di arresto a Rogoredo. Nonostante le cure, le ferite riportate sono state fatali. La vicenda resta sotto indagine.

È morto all'ospedale Niguarda di MIlano, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa aveva rubato la pistola a un vigilante usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. L'episodio era avvenuto nella periferia di Rogoredo, dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti, era stato bloccato per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Liu Wenham, il 30enne cinese coinvolto nella sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana in ospedale.

Questa mattina è stato confermato il decesso di Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito a febbraio durante uno scontro a fuoco con la polizia in piazza Mistral, vicino a Rogoredo.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

Sparatoria con la polizia a Milano, morto dopo 6 giorni d’agonia il cinese Wenhan LiuRogoredo, aveva aggredito una guardia giurata rubandogli la pistola. Poi gli spari verso il blindato degli agenti antiterrorismo: il 30enne era stato colpito da due proiettili alla spalla e alla testa ... ilgiorno.it

Sparatoria di Rogoredo, morto il 31enne cineseUna settimana fa aveva rubato una pistola a una guardia giurata per poi puntarla contro dei poliziotti. Gli agenti avevano fatto fuoco ferendolo gravemente. L'uomo era affetto da problemi psichiatrici ... rainews.it

È morto all'ospedale Niguarda di Milano. Una settimana fa aveva rubato la pistola a un vigilante usandola poi contro gli agenti

