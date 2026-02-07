Rogoredomorto cinese ferito da polizia

Questa mattina è stato confermato il decesso di Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito a febbraio durante uno scontro a fuoco con la polizia in piazza Mistral, vicino a Rogoredo. Liu è morto nel pomeriggio in ospedale, dove era stato portato dopo l’incidente. La sparatoria aveva attirato l’attenzione dei residenti della zona e ora si attendono aggiornamenti sulle cause di quanto accaduto.

22.27 E'morto nel pomeriggio Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso primo febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral,in zona Rogoredo,a Milano.L'uomo era ricoverato all'ospedale Niguarda e da subito le sue condizioni erano apparse gravissime Prima della sparatoria, il 30enne aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma usata poi per sparare contro la volante blindata dell'Uopi. Gli agenti poi hanno risposto al fuoco ferendolo a un braccio e alla testa.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina a Milano si fa più pesante la cronaca di una sparatoria avvenuta a febbraio.

È morto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 30enne cinese ferito una settimana fa durante una rapina.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

È morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato

È morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola

