È morto sabato sera all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito nell’episodio di sparatoria con la polizia avvenuto l’1 febbraio in piazza Mistral, zona Rogoredo. Era in condizioni gravi da giorni, e alla fine non ce l’ha fatta. La polizia aveva risposto a una richiesta di intervento e, durante il tentativo di fermare l’uomo, aveva aperto il fuoco. Ora gli investigatori cercano di chiarire cosa sia successo realmente.

È morto sabato sera all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato in gravi condizioni, Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta l’1 febbraio intorno alle 15 in piazza Mistral a Milano, zona Rogoredo. Aveva riportato ferite di arma da fuoco alla testa e al braccio. La polizia era intervenuta dopo che l’uomo aveva aggredito una guardia giurata e gli aveva rubato l’arma. Alla vista della macchina della polizia, l’uomo aveva esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti avevano risposto al fuoco colpendolo. Per la sparatoria indagati quattro poliziotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano, morto il 30enne cinese ferito in sparatoria a Rogoredo

È morto oggi Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria in piazza Mistral, a Rogoredo, lo scorso 1 febbraio.

Questa mattina a Milano si fa più pesante la cronaca di una sparatoria avvenuta a febbraio.

Sparatoria a Milano, morto un 28enne colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve»

