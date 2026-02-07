Sparatoria Rogoredo morto 30enne cinese rimasto gravemente ferito

Questa mattina a Milano si fa più pesante la cronaca di una sparatoria avvenuta a febbraio. Un uomo di 30 anni, cinese, rimasto ferito durante l’intervento della polizia in piazza Mistral, è deceduto nel pomeriggio. La sua morte chiude una vicenda che ha tenuto sotto shock i residenti della zona.

(Adnkronos) – È morto nel pomeriggio di oggi il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, a Milano. L'uomo era ricoverato all'ospedale Niguarda e sin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Prima della sparatoria, il 30enne . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Rogoredo Milano

È morto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 30enne cinese ferito una settimana fa durante una rapina.

Un pomeriggio di sangue a Rogoredo, quartiere a sud di Milano, dove una rapina è finita con una sparatoria e colpi contro la polizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rogoredo Milano

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vita; Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Uno sparo da 30 metri: per ora è l’unica certezza nella morte del pusher a Rogoredo. Perizia balistica, autopsia e analisi del cellulare per ricostruire la dinamica; Sparatoria a Milano Rogoredo, rapinatore ruba la pistola a una guardia e apre il fuoco contro la Polizia.

Sparatoria Rogoredo, morto 30enne cinese rimasto gravemente feritoPrima della sparatoria con la polizia, il 30enne aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata dell'Uopi ... adnkronos.com

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmattino.it

#GiorgiaMeloni a #Rogoredo dopo la sparatoria: "Assunzioni più veloci in Polizia e altri 12mila uomini nell'Arma". E #FdI lancia la sua campagna a sostegno delle divise: "L'Italia è con voi" x.com

#GiorgiaMeloni a #Rogoredo dopo la sparatoria: "Assunzioni più veloci in Polizia e altri 12mila uomini nell'Arma". E #FdI lancia la sua campagna a sostegno delle divise: "L'Italia è con voi" facebook