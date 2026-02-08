Milano-Cortina Vonn operata a Treviso

Lindsey Vonn è stata operata oggi all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La campionessa di sci ha subito un intervento per stabilizzare una frattura alla gamba sinistra. La donna si trova ora sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano stabili. L’incidente ha colpito la campionessa durante un allenamento, e ora si attende il suo recupero.

18.45 Lindsey Vonn è stata operata all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. La sciatrice americana, 41 anni, è caduta rovinosamente pochi secondi dopo la partenza, nella discesa libera olimpica, sulla pista delle Tofane a Cortina d'Ampezzo. Il 30 gennaio, Vonn era caduta durante la discesa libera di Coppa del mondo a Crans Montana, riportando la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nonostante l'infortunio, ha deciso di partecipare alle Olimpiadi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Milano Cortina Operazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina Operazione

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: è argento nel biathlon. Tris di bronzi per gli azzurri: Goggia, Dalmasso e …; Olimpiadi, paura per Vonn: brutta caduta in discesa libera, gara ferma; Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 – La campionessa statunitense Lindsey Vonn: Ho il crociato anteriore sinistro completamente rotto ma proverò a gareggiare domenica in discesa; A pezzi ma in pista: Lindsey com'è possibile? Lo spiega il luminare.

Milano Cortina: frattura alla gamba sinistra, Vonn operataLindsey Vonn, dopo la brutta caduta a Cortina, è stata operata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell'Ulss 2 d ... ansa.it

Milano-Cortina 2026: frattura alla gamba per Lindsey Vonn, è già stata operataLindsey Vonn, dopo la brutta caduta a Cortina, è stata operata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell'Ulss 2 d ... sportmediaset.mediaset.it

Alle Olimpiadi di Milano Cortina sono quattro gli sport in cui gli atleti useranno i pattini per cercare di vincere una medaglia. Ogni sport ne richiede uno specifico: da quelli con il tacco a quelli con la lama che si stacca dal tallone facebook

Milano-Cortina, #Lorello di bronzo nel #pattinaggio di velocità #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com