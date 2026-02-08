Milano-Cortina Vittozzi | Ultima frazione ero agitata
La campionessa italiana Vittozzi racconta le sue emozioni dopo l’ultima frazione della staffetta. “Ero più agitata del solito, ma sono riuscita a concludere bene e sono felice”, dice. La squadra azzurra si è confermata competitiva, nonostante le tensioni e l’ansia dell’ultimo momento.
Roma, 8 feb. (askanews) – “L’ultima frazione ero più agitata del solito però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta”. Così Lisa Vittozzi, medaglia d’argento nella 4X6km mista del biathlon commenta a Rai Sport il secondo posto ai Giochi di Milano Cortina conquistato con i compagni di team Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, che hanno chiuso al secondo posto alle spalle della Francia. “Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità”, evidenzia Giacomel. Mentre Dorothea Wier spiega che “non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile – conclude -.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Milano-Cortina, sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia: l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista
Laura Pirovano: “Non ho spinto tanto nel tratto centrale, ero molto agitata in partenza”
Laura Pirovano chiude al sesto posto nella discesa libera di Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Lisa Vittozzi a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Quando gareggia Vittozzi? Date, orari, programma gare e dove vederla; Lisa Vittozzi alle Olimpiadi Milano Cortina: che scuola ha fatto; Biathlon: Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi pronti al debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Milano-Cortina, Vittozzi: Ultima frazione ero agitataRoma, 8 feb. (askanews) – L’ultima frazione ero più agitata del solito però sono ... msn.com
Biathlon staffetta mista Milano Cortina 2026: Italia d’argento con Vittozzi decisivaL’Italia conquista una splendida medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026. La Francia conferma il ruolo di super favorita, ma ... sportface.it
ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Curling, doppio misto: Italia-Repubblica Ceca 8-2 Per Costantini-Mosaner 5 vittorie e 2 sconfitte #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
A Bormio si parla di sport e prodotti locali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.