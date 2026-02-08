Laura Pirovano chiude al sesto posto nella discesa libera di Milano Cortina 2026. La velocista italiana, ancora nervosa all’inizio, ammette di non aver spinto troppo nel tratto centrale. Nonostante tutto, si conferma tra le atlete più veloci al mondo e si avvicina al suo primo podio olimpico.

Laura Pirovano rimanda ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della carriera ma si conferma una delle velociste più forti al mondo, centrando un buon sesto posto nella discesa libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice trentina, al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, ha completato la gara odierna sull’Olympia delle Tofane con un distacco di 98 centesimi dalla vincitrice Breezy Johnson e a 35 centesimi dal terzo posto occupato da Sofia Goggia. “ Sono contentissima di aver fatto la mia prima gara olimpica, è stata un’emozione fortissima, infatti ero super agitata in partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano: “Non ho spinto tanto nel tratto centrale, ero molto agitata in partenza”

Dopo aver fatto tutta la gara in testa, Laura Pirovano ha perso il treno nel finale.

