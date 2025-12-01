Milano-Cortina sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia | l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista

La mano di Jasmine Paolini non reggerà la sua racchetta rosso-gialla, ma la fiamma olimpica quando spunterà dalla scaletta del volo Ita Airways che giovedì 4 dicembre l’avrà portata da Atene a Roma. È la tennista toscana, numero 8 del ranking Wta, l’ Ambassador delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver condiviso con il ciclista Filippo Ganna l’ultima frazione della staffetta greca, la campionessa avrà il compito di trasferire il fuoco sacro in territorio italiano. Da lì sarà la fiamma sarà condotta a Milano, in tempo per la cerimonia d’apertura dei Giochi il 6 febbraio 2026 a San Siro. Il calderone olimpico e la fiamma affidata a Paolini. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Counting down to Milano Cortina! - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina: la fiamma ostaggio dei canottieri di Kastoria ilsole24ore.com/art/milano-cor… Vai su X

Milano-Cortina: Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia - Jasmine Paolini sarà l'Ambassador di Milano Cortina 2026 che accompagnerà la Fiamma Olimpica dalla Grecia all'Italia. Riporta iltempo.it

Olimpiadi Milano-Cortina: Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia - La numero otto del mondo avrà l’onore di portare la Fiamma Olimpica nel nostro paese, dopo la cerimonia di consegna che si terrà in Grecia Sarà Jasmine Paolini a portare la Fiamma Olimpica dalla Greci ... Secondo tennisitaliano.it

Milano-Cortina, sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia: l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista - gialla, ma la fiamma olimpica quando spunterà dalla scaletta del volo Ita Airways che giovedì 4 dicembre l’avrà portata da Atene a Roma. Segnala open.online

Olimpiadi Milano Cortina, Jasmine Paolini porterà la fiamma olimpica in Italia: ecco il percorso della tennista - Sarà Jasmine Paolini l'Ambassador di Milano Cortina 2026 che si occuperà del passaggio della fiamma olimpica dalla Grecia all'Italia. Come scrive msn.com

Milano-Cortina: Jasmine Paolini porta fiamma olimpica in Italia - Cortina 2026 che accompagnerà la Fiamma Olimpica dall'antica Grecia all'Italia. Come scrive msn.com

Jasmine Paolini porta la Fiamma Olimpica in Italia: guiderà la staffetta da Atene a Milano-Cortina 2026 - Jasmine Paolini sarà protagonista di un momento storico per lo sport italiano: la tennista azzurra sarà l’Ambassador della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi ... Segnala msn.com