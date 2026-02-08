Milano-Cortina | Scalfarotto Iv ' condanna netta violenze'

Le violenze di ieri a Milano, vicino al villaggio olimpico, sono state condannate senza mezzi termini. Il deputato Ivan Scalfarotto di Iv ha espresso forte disapprovazione, sottolineando come non ci siano scuse per atti di violenza di questo tipo. La polizia sta indagando sui fatti, mentre la città si riprende dopo l’episodio che ha scosso anche gli organizzatori delle Olimpiadi.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Le violenze avvenute ieri a Milano che hanno lambito il villaggio olimpico vanno condannate. Una manifestazione contro i giochi si è trasformata nell'ennesimo pretesto per attaccare le forze dell'ordine, cui va tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro ringraziamento per quanto fanno per la nostra sicurezza. I disordini non sono tollerabili, chi lancia sassi, petardi, perfino pezzi di cemento contro gli agenti è un criminale e come tale va trattato". Lo dice il senatore Ivan Scalfarotto, presidente di Italia Viva Milano metropolitana. "Già protestare contro Milano-Cortina è surreale, le emozioni che ci regalano i giochi non hanno paragoni, basti pensare all'impresa storica di Francesca Lollobrigida.

