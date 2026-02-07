Violenze al corteo contro Milano-Cortina

I manifestanti hanno tentato di superare il cordone di polizia durante il corteo contro Milano-Cortina. Hanno lanciato bottiglie, petardi e fumogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. La polizia ha risposto con cariche per disperdere la folla. La tensione è salita rapidamente e sono stati registrati diversi momenti di scontro. La questura sta valutando se ci siano stati danni o feriti.

MILANO – In testa al corteo uno striscione firmato Cio – Comitato Insostenibili Olimpiadi: “Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne”. Una volta che il corteo è arrivato al Corvetto, un gruppo di manifestanti incappucciati e con caschi si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est, lanciando bottiglie, petardi e fumogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa, per sfondare il cordone della polizia. Ci sono stati scontri nei pressi di piazzale Corvetto, con cariche, lacrimogeni e l’uso di idranti da parte delle forze dell’ordine. Sarebbero almeno cinque i manifestanti fermati per l’identificazione, in seguito ai disordini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

