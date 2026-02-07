Violenze al corteo contro Milano-Cortina

I manifestanti hanno tentato di superare il cordone di polizia durante il corteo contro Milano-Cortina. Hanno lanciato bottiglie, petardi e fumogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. La polizia ha risposto con cariche per disperdere la folla. La tensione è salita rapidamente e sono stati registrati diversi momenti di scontro. La questura sta valutando se ci siano stati danni o feriti.

MILANO – In testa al corteo uno striscione firmato Cio – Comitato Insostenibili Olimpiadi: “Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne”. Una volta che il corteo è arrivato al Corvetto, un gruppo di manifestanti incappucciati e con caschi si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est, lanciando bottiglie, petardi e fumogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa, per sfondare il cordone della polizia. Ci sono stati scontri nei pressi di piazzale Corvetto, con cariche, lacrimogeni e l’uso di idranti da parte delle forze dell’ordine. Sarebbero almeno cinque i manifestanti fermati per l’identificazione, in seguito ai disordini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenze al corteo contro Milano-Cortina Approfondimenti su Milano Cortina Milano, scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi A Milano, un corteo di antagonisti si trasforma in scontri. Milano, scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi (video) Questa mattina a Milano si sono verificati degli scontri durante un corteo di antagonisti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Contro la violenza rilanciamo il dialogo; Devastazione e violenze al corteo per Askatasuna, martellate a un poliziotto. Milano Cortina, lanciati petardi e bottiglie al corteo contro le Olimpiadi: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 5 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... leggo.it Scontri al corteo contro le Olimpiadi, razzi contro la polizia e cariche: cinque fermatiIl corteo, pacifico, era organizzato da Cio, Comitato per le olimpiadi insostenibili, poi la situazione è cambiata: cosa è successo ... today.it Francesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico facebook Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.