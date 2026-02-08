Milano-Cortina | Bignami ' ancora violenze Schlein e Conte condannino'

La tensione torna a salire a Milano, dove gruppi di persone hanno messo a ferro e fuoco alcune zone della città. Le forze dell’ordine sono state costrette a usare le maniere dure per fermare le aggressioni. Bignami chiede che anche Schlein e Conte condannino pubblicamente queste violenze, che ormai si ripetono dopo quanto successo a Torino. La situazione resta delicata e ancora da chiarire.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dopo Torino è la volta di Milano. I soliti noti tornano con la loro violenza, devastando la città e aggredendo le Forze dell'Ordine. E questo mentre il mondo si complimenta con tutta Italia per lo spettacolo e l'organizzazione impeccabile di questi Giochi olimpici. E' evidente il danno di immagine ma anche economico che si ripercuote sull'intera Nazione. Tutto questo è inaccettabile". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. "Il governo Meloni e Fratelli d'Italia sono prontamente intervenuti con una serie di misure per contrastare con fermezza queste violenze: città più sicure, punire in maniera esemplare i violenti e tutelare le nostre divise. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un commento di Hannoun, Bignami e altri esponenti politici ha suscitato polemiche.

I manifestanti hanno tentato di superare il cordone di polizia durante il corteo contro Milano-Cortina.

