Milano-Cortina | Mastella scontri? ' basta compiacenze indulgenti da settori sinistra'

La tensione tra le forze politiche si riaccende. Mastella critica duramente l’atteggiamento di alcuni settori della sinistra, che ancora oggi minimizzano o tollerano gli episodi di violenza contro le forze dell’ordine. Per l’ex ministro, questa compiacenza rischia di danneggiare la futura vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni politiche.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, e commentare i reiterati episodi di violenza e attacchi contro le forze dell'ordine, rischia di compromettere irrimediabilmente la possibilità del centrosinistra di guadagnare i consensi necessari per battere le destre alle Politiche del '27. Serve la nettezza delle posizioni e la chiarezza della condanna, una cultura più pasoliniana che col buon senso preservi l'ordine, la democrazia e le donne e gli uomini in divisa che sono patrimonio collettivo". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sugli scontri e violenze verificatesi nelle scorse ore a Milano e dei cori contro le forze dell'ordine a Bagnoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

