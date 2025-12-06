Vorrei poter dire che voi romani siete immuni dal declino delle grandi città. Che i maranza del Colosseo sono una leggenda metropolitana. Che i vostri mezzi sono puntuali e sgombri di borseggiatori. Che attorno alla Stazione Termini non ci sono bivacchi di disperati e chili di rifiuti da raccogliere nei sacchi ma pensiline profumate di bucato. Che il degrado del quartiere Ottavia (o affini) è un po' più composto dell'abbandono lascivo che scorgo sotto la Madonnina, non lontano da casa mia, quando la sera mi attardo un attimo al lavoro e la macchina è costretta a fare lo slalom fra pusher e tendine ikea, montate alla bisogna nei cespugli delle piazze laterali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma vittima della sinistra come Milano. Feltri: ora basta silenzio