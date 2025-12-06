Roma vittima della sinistra come Milano Feltri | ora basta silenzio
Vorrei poter dire che voi romani siete immuni dal declino delle grandi città. Che i maranza del Colosseo sono una leggenda metropolitana. Che i vostri mezzi sono puntuali e sgombri di borseggiatori. Che attorno alla Stazione Termini non ci sono bivacchi di disperati e chili di rifiuti da raccogliere nei sacchi ma pensiline profumate di bucato. Che il degrado del quartiere Ottavia (o affini) è un po' più composto dell'abbandono lascivo che scorgo sotto la Madonnina, non lontano da casa mia, quando la sera mi attardo un attimo al lavoro e la macchina è costretta a fare lo slalom fra pusher e tendine ikea, montate alla bisogna nei cespugli delle piazze laterali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma: Polizia di Stato salva giovane donna vittima di tratta grazie a una segnalazione partita da Londra Una richiesta d’aiuto partita da Londra permette alla Polizia di Stato di Roma di salvare una giovane donna vittima di tratta. Fermato un 50enne romeno - facebook.com Vai su Facebook
Profanata la sinagoga di Monteverde: imbrattata targa dedicata a vittima del terrorismo ift.tt/BuqfLAe Vai su X
Vittorio Feltri: Roma come Milano vittime della sinistra, non si può più restare in silenzio - Vorrei poter dire che voi romani siete immuni dal declino delle grandi città. Lo riporta iltempo.it
Lo sgombero del Leoncavallo a Milano sì, quello di CasaPound a Roma no. Scoppia la polemica - La domanda, dopo lo sgombero dell'occupazione dello storico centro sociale di sinistra del Leoncavallo a Milano, è lecita. romatoday.it scrive
A Milano al fianco di Sala. E del ‘Modello Roma’ cosa pensa Schlein? - Il dibattito sulle vicende urbanistiche milanesi si è subito focalizzato sulla dimensione giudiziaria, e in particolare sulla figura di Sala, come se fossero importanti solo i comportamenti ... Riporta ilfattoquotidiano.it