Milano-Cortina | Magi ' condanna violenze ma è altro flop governo su sicurezza'
Il governo viene ancora criticato per la sicurezza durante i Giochi di Milano-Cortina. Magi condanna le violenze, ma sottolinea che l’evento si è rivelato un fallimento per le forze dell’ordine. Le città sono state devastate dai violenti, mentre le autorità non sono riuscite a garantire l’ordine pubblico.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ferma condanna degli scontri e solidarietà alle forze dell'ordine ma è evidente che anche in occasione dei giochi di Milano-Cortina il governo non ha saputo assicurare la sicurezza ai cittadini italiani, lasciando i violenti devastare le città. Non servono altri decreti e nome liberticide: le leggi per prevenire tutto questo già ci sono, è il governo Meloni che non sa o non vuole applicarle”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Milano-Cortina: Scalfarotto (Iv), 'condanna netta violenze'
Le violenze di ieri a Milano, vicino al villaggio olimpico, sono state condannate senza mezzi termini.
"Oltre 114 milioni per la sicurezza delle Olimpiadi": il governo interviene (di nuovo) su Milano Cortina
Il governo ha stanziato oltre 114 milioni di euro per assicurare la sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina, rafforzando le misure di prevenzione e controllo.
