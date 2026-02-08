Il governo viene ancora criticato per la sicurezza durante i Giochi di Milano-Cortina. Magi condanna le violenze, ma sottolinea che l’evento si è rivelato un fallimento per le forze dell’ordine. Le città sono state devastate dai violenti, mentre le autorità non sono riuscite a garantire l’ordine pubblico.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ferma condanna degli scontri e solidarietà alle forze dell'ordine ma è evidente che anche in occasione dei giochi di Milano-Cortina il governo non ha saputo assicurare la sicurezza ai cittadini italiani, lasciando i violenti devastare le città. Non servono altri decreti e nome liberticide: le leggi per prevenire tutto questo già ci sono, è il governo Meloni che non sa o non vuole applicarle”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Magi, 'condanna violenze ma è altro flop governo su sicurezza'

Le violenze di ieri a Milano, vicino al villaggio olimpico, sono state condannate senza mezzi termini.

Il governo ha stanziato oltre 114 milioni di euro per assicurare la sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina, rafforzando le misure di prevenzione e controllo.

