Oltre 114 milioni per la sicurezza delle Olimpiadi | il governo interviene di nuovo su Milano Cortina

Il governo ha stanziato oltre 114 milioni di euro per assicurare la sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina, rafforzando le misure di prevenzione e controllo. Un impegno importante per garantire il successo dell'evento internazionale e tutelare atleti, spettatori e cittadini durante questa grande manifestazione sportiva.

© Today.it - "Oltre 114 milioni per la sicurezza delle Olimpiadi": il governo interviene (di nuovo) su Milano Cortina Oltre 114 milioni di euro messi sul piatto per garantire la sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il governo Meloni interviene ancora una volta sui giochi invernali, mettendo ulteriori risorse sull'evento sportivo spinto soprattutto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo.