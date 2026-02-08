Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, difende la decisione di distribuire preservativi gratis anche nelle scuole, in vista dei Giochi di Milano-Cortina. La misura, già adottata ai Giochi di Seul, mira a sensibilizzare giovani e atleti sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Fontana sottolinea che non bisogna avere imbarazzo e che questa prassi aiuta a diffondere messaggi di prevenzione.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Leggo che al villaggio olimpico dei Giochi di Milano-Cortina vengono distribuiti preservativi gratis secondo una prassi consolidata dai Giochi di Seul 'per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili, un tema che non deve creare imbarazzo', come dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rivendicando la scelta. Una bellissima iniziativa, che non conoscevo e che condivido in pieno". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Peccato che proprio la parte politica del presidente Fontana, cioè la destra, sia sempre stata contraria a ogni tipo di iniziativa che punta a diffondere tra i giovani l'educazione relativa alla sessualità, proprio a partire dalla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Magi, 'bene preservativi gratis, ora anche nelle scuole'

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 5 FEBBRAIO - Tutto su Milano Cortina, le polemiche sul dl sicurezza. ISEE e bonus LE ULTIMISSIME; Pd, comitato Remigrazione grida 'Matteotti sta bene dove sta!'; Comitato Remigrazione: Matteotti sta bene dove sta, il video rilanciato dal Pd sui social.

Milano-Cortina, avvio storico per l'Italia: non era mai successo, il dato da record che fa sognareLa nazionale azzurra ha iniziato nel migliore dei modi il percorso alle Olimpiadi invernali e l'obiettivo è quello di portare a casa quante più medaglie possibili ... tuttosport.com

Milano-Cortina: Magi, 'condanna violenze ma è altro flop governo su sicurezza'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Ferma condanna degli scontri e solidarietà alle forze dell'ordine ma è evidente che anche in occasione dei giochi di Milano-Cortina il governo non ha saputo assicurare la s ... iltempo.it

A Bormio si parla di sport e prodotti locali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 , , Gli azzurri conquistano la medaglia d'argento nella Staffetta Biathlon #SkySport #MilanoCortina2026 x.com