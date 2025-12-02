Liguria | bocciati gli assorbenti gratis nelle scuole via libera ai preservativi a prezzo calmierato
Il Consiglio regionale respinge la proposta di Avs per distribuire gratuitamente assorbenti nelle scuole, mentre approva all’unanimità l’introduzione di distributori di preservativi a prezzo calmierato negli istituti superiori. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
