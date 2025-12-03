Nelle scuole della Liguria sì ai preservativi a buon prezzo no agli assorbenti gratis
Assorbenti gratis no, preservativi a prezzo calmierato sì. Destino diverso per due documenti presentati in consiglio regionale dagli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Il primo è stato respinto, il seconda invece approvato all'unanimità. No ai distributori di assorbenti nelle scuoleSelena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Liguria si accende il dibattito sulle politiche dedicate alla salute e ai diritti di studentesse e studenti. Nella stessa seduta del consiglio regionale, infatti, è stata respinta la proposta di Avs per introdurre distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole, mentre è st - facebook.com Vai su Facebook
#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Distribuzione di preservativi a prezzi calmierati nelle scuole superiori della Liguria. Ok all'ordine del giorno 205, primo firmatario #JanCasella (Alleanza Verdi e Sinistra) regione.liguria.it/homepage-consi… Vai su X
Nelle scuole della Liguria sì ai preservativi (a buon prezzo), no agli assorbenti gratis - Destino diverso per due documenti presentati in consiglio regionale dagli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Da genovatoday.it
Liguria: bocciati gli assorbenti gratis nelle scuole, via libera ai preservativi a prezzo calmierato - Il Consiglio regionale respinge la proposta di Avs per distribuire gratuitamente assorbenti nelle scuole, mentre approva all’unanimità l’introduzione di ... Scrive ilsecoloxix.it
Preservativi a prezzi calmierati in scuole, ok Consiglio Liguria - Via libera all'unanimità da parte del consiglio regionale della Liguria all'installazione di distributori di preservativi a prezzo calmierato nelle scuole superiori della Liguria, accompagnati dalla d ... Si legge su ansa.it
Regione Liguria, ok al distributore di preservativi a scuola. “Molti ragazzi ignorano le malattie” - Ma la scuola non dovrebbe essere un posto dove si imparano la matematica e la storia? ilsecoloxix.it scrive
LIGURIA, SI' A PROPOSTA AVS PER PRESERVATIVI A PREZZO CALMIERATO NELLE SUPERIORI - Il consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere regionale Jan Casella (AVS) per installare distributori di profilattici a prezzo calmierato ... Secondo 9colonne.it
Regione: “Preservativi a prezzi calmierati nelle scuole medie superiori” - Dall'ufficio stampa del Consiglio regionale Il Consiglio regionale è convocato per martedì 2 dicembre, dalle ore 10 alle ore 15 con il seguente ordine del ... Segnala msn.com