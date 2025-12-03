Nelle scuole della Liguria sì ai preservativi a buon prezzo no agli assorbenti gratis

3 dic 2025

Assorbenti gratis no, preservativi a prezzo calmierato sì. Destino diverso per due documenti presentati in consiglio regionale dagli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Il primo è stato respinto, il seconda invece approvato all'unanimità. No ai distributori di assorbenti nelle scuoleSelena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

