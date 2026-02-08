Milano-Cortina | M5S ' gravissima censura Usigrai dopo figuraccia olimpica'

La polemica esplode dopo la figuraccia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Movimento 5 Stelle denuncia una censura grave da parte di Usigrai, che avrebbe nascosto un comunicato ufficiale contro la telecronaca di Raisport. La trasmissione, condotta da Paolo Petrecca, è stata piena di errori e gaffe, e ora si scopre che il comunicato di protesta è stato bloccato. La vicenda mette sotto pressione la credibilità della Rai e di chi lavora nel settore pubblico.

