Milano-Cortina | M5S ' gravissima censura Usigrai dopo figuraccia olimpica'
La polemica esplode dopo la figuraccia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Movimento 5 Stelle denuncia una censura grave da parte di Usigrai, che avrebbe nascosto un comunicato ufficiale contro la telecronaca di Raisport. La trasmissione, condotta da Paolo Petrecca, è stata piena di errori e gaffe, e ora si scopre che il comunicato di protesta è stato bloccato. La vicenda mette sotto pressione la credibilità della Rai e di chi lavora nel settore pubblico.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Alla disastrosa telecronaca Rai della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, condita da Paolo Petrecca con errori e gaffe in serie, si aggiunge la gravissima censura del comunicato in cui Usigrai denuncia l'imbarazzante telecronaca del direttore di Raisport che ha colpito la credibilità dell'azienda di servizio pubblico e di chi ci lavora". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai. "Usigrai scrive anche che il vertice aziendale, ancora in silenzio dopo tre voti di sfiducia al Direttore, non può fare finta di nulla e deve assumersi fino in fondo le responsabilità delle sue scelte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Polemiche per presenza Ghali a cerimonia apertura Milano-Cortina, Lega attacca: “No a Pro-Pal odiatore di Israele”, M5S: “No a censura”
La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche.
Usigrai censurata dopo la “figuraccia” a San Siro: “La Rai si rifiuta di mandare in onda il nostro comunicato. Eccolo”
La Rai ha deciso di bloccare la diffusione di un comunicato di Usigrai, subito dopo la figuraccia di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi.
Ultime notizie su Milano Cortina
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, M5S: GRAVISSIMA CENSURA USIGRAI DOPO FIGURACCIA OLIMPICA»Alla disastrosa telecronaca Rai della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, condita da Paolo Petrecca con errori e gaffe in serie, si ... agenziagiornalisticaopinione.it
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MILANO CORTINA, M5S: DOVEROSA CONDANNA VIOLENZE, CDX NON NASCONDA FALLIMENTO SU SICUREZZA»Anche sulle violenze che hanno macchiato la manifestazione pacifica di ieri a Milano, così come è avvenuto per i fatti di Torino, è doverosa la ferma ... agenziagiornalisticaopinione.it
Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di cadute: un'altra atleta portata via in elicottero facebook
Milano-Cortina 2026: Breezy Johnson trionfa, ma la caduta di Lindsey Vonn oscura la festa dello sci americano #MilanoCortina2026 #SciAlpino x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.