Milano-Cortina | M5S ' doverosa condanna violenze cdestra non nasconda flop sicurezza'

Il Movimento 5 Stelle condanna con fermezza le violenze avvenute durante la manifestazione di ieri a Milano. Si tratta di episodi che non devono essere sottovalutati, anche perché si sono verificati in una manifestazione pacifica. Il partito chiede alle altre forze politiche di evitare di nascondere o minimizzare quanto successo, in particolare in un momento in cui la sicurezza pubblica è al centro del dibattito. La destra, invece, viene invitata a riflettere sui propri toni e su come affrontare queste situazioni.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Anche sulle violenze che hanno macchiato la manifestazione pacifica di ieri a Milano, così come è avvenuto per i fatti di Torino, è doverosa la ferma condanna delle forze politiche". Lo affermano i parlamentari lombardi del M5S Valentina Barzotti, Antonio Ferrara, Bruno Marton e Elena Sironi. "Il M5S lo fa anche in questa circostanza: chi ieri ha strumentalizzato la manifestazione di Milano per scopi che nulla hanno a che vedere con l'espressione del dissenso ha violato la legge e la civiltà e deve essere condannato di conseguenza. Ai solerti esponenti del centrodestra che questa mattina stanno recitando il solito coretto organizzato in cui sollecitano altri esponenti politici a dissociarsi da comportamenti a cui loro li associano in modo strumentale, ricordiamo che queste sceneggiate non copriranno le loro responsabilità sul mancato presidio della sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo viene ancora criticato per la sicurezza durante i Giochi di Milano-Cortina.

Il clima si fa sempre più teso tra le forze politiche.

