Il clima si fa sempre più teso tra le forze politiche. Questa volta, Giuseppe Conte chiede a Meloni di condannare le violenze che si sono verificate a Milano, mentre il governo di destra si difende parlando di “flop sicurezza”. La polemica si accende, e l’attenzione resta alta sui fatti di cronaca e sulle reazioni dei leader.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "È ripartita la litania di Fratelli d'Italia per distrarre l'opinione pubblica coi tanti media controllati: Conte condanni le violenze a Milano. Non abbiamo bisogno di ipocriti maestri. Noi condanniamo le violenze e i disordini sempre, da Torino a Milano, gli aggressori di ogni colore politico, anarchici, antagonisti, estremisti di sinistra ma anche i vostri amichetti nostalgici che assaltavano le sedi sindacali, quelle dei vostri alleati con le mani sporche di sangue che fanno genocidi mentre state muti come pesciolini in un acquario". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Conte, 'violenze? Sempre condannate, Meloni ci parli di flop sicurezza'

Il governo viene ancora criticato per la sicurezza durante i Giochi di Milano-Cortina.

La tensione torna a salire a Milano, dove gruppi di persone hanno messo a ferro e fuoco alcune zone della città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

