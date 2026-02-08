Milano-Cortina | Lupi ' irresponsabile uso violenza durante Olimpiadi'

Il ministro Lupi condanna duramente gli scontri e i sabotaggi avvenuti in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. In un messaggio chiaro, ha detto che la violenza non fermerà lo svolgimento dei giochi e non rovinerà l’immagine dell’Italia. Lupi ha sottolineato come usare la violenza sia un gesto irresponsabile e dimostri ignoranza, ma ha anche rassicurato che gli eventi non impediranno il successo delle Olimpiadi.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Scontri e sabotaggi non riusciranno a rovinare le Olimpiadi ne' ad offuscare l'immagine dell'Italia nel mondo ma utilizzare la violenza durante le Olimpiadi e' una grave dimostrazione di irresponsabilità e di ignoranza abissale. Un atto contro il valore universale del messaggio olimpico che tutte le forze politiche devono condannare senza distinzioni. La violenza organizzata ed ideologica va espulsa dalla scena pubblica senza esitazione per il bene delle istituzioni democratiche". Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

