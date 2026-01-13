Milano Cortina 2026 | dodici telecamere raccontano l’Italia al mondo durante le Olimpiadi

Durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dodici telecamere trasmetteranno immagini che vanno oltre lo sport, offrendo al pubblico internazionale scorci delle bellezze italiane. Tra gare e momenti di spettacolo, gli spettatori potranno ammirare paesaggi e luoghi simbolo del nostro paese, come il Duomo di Milano, le Dolomiti e il Canal Grande. Un’occasione per mostrare l’Italia autentica attraverso immagini di qualità e stile.

Quando il mondo guarderà le gare di Milano Cortina 2026, vedrà molto più dello sport. Tra una discesa e uno slalom, tra pattinaggio artistico e hockey sul ghiaccio, gli spettatori di ogni continente potranno ammirare il Duomo illuminato al tramonto, le Dolomiti che si accendono di rosa all'alba, il Canal Grande veneziano che riflette palazzi secolari. È questa la strategia delle "beauty cameras": dodici telecamere che trasformeranno i Giochi Invernali in una straordinaria vetrina per il Paese. La regia delle meraviglie italiane. L' Olympic Broadcasting Services, la struttura del Comitato Olimpico Internazionale che produrrà la copertura globale dell'evento, ha lavorato insieme alla Fondazione Milano Cortina 2026 con un obiettivo ambizioso: far viaggiare l'Italia nelle case di miliardi di persone.

