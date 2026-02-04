Il ministro Piantedosi ha spiegato come gli agenti dell’Ice saranno coinvolti durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ha confermato che gli agenti svolgeranno un ruolo di sorveglianza e sicurezza, ma senza interferire troppo sull’evento. La loro presenza sarà limitata a controlli e monitoraggio, per garantire che tutto si svolga senza problemi. La decisione arriva dopo le discussioni che avevano acceso il dibattito pubblico su come gestire la sicurezza in occasione delle Olimpiadi.

Dopo le polemiche degli scorsi giorni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che ruolo avranno gli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in partenza venerdì 6 febbraio. «Sul piano fattuale», ha spiegato in un’informativa alla Camera, «gli investigatori di Hsi (ndr la componente investigativa dell’Ice) che verranno in Italia, a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva ». Inoltre, operando all’interno degli uffici diplomatici statunitensi, «non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Che ruolo avrà l’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina

